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Меликов Агафон Богданов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Меликов
Имя
Агафон
Отчество
Богданов
Дата исполнения приговора
14 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 159
Источник
Скан
Оригинальная запись
33605. МЕЛИКОВЪ, АГАФОНЪ БОГДАновъ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Балаганска, 33 л., рд. въ г. Шемахѣ; — М. С. 1 уч. Балаган. у. (въ 4 р.), 172 М. (укрыв.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 14 Апр. 905. | 902 24541 362 У. | 98 94031 354 У. | 900 99170 1681 У.

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