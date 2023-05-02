Меликов Агафон Богданов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Меликов
- Имя
- Агафон
- Отчество
- Богданов
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 159
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33605. МЕЛИКОВЪ, АГАФОНЪ БОГДАновъ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Балаганска, 33 л., рд. въ г. Шемахѣ; — М. С. 1 уч. Балаган. у. (въ 4 р.), 172 М. (укрыв.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 14 Апр. 905. | 902 24541 362 У. | 98 94031 354 У. | 900 99170 1681 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.