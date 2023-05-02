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Машковцев Илья Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Машковцев
Имя
Илья
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
9060. Машковцев Илья Михайлович, 22 л., Вятск. г., Нолинск. у., Богородск. в., д. Ходожевской. Вятск. Г. С. Ст. 167, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 7 дек. 926.

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