Лапинская Юлия Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лапинская
- Имя
- Юлия
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33023. ЛАПИНСКАЯ, ЮЛІЯ ПЕТРОВА. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 34 л.; — Варшав. О. С. (въ 14 р.), 2 ч. 1653 У., тюр. 1½ г. Исп. 26 Марта 905. | 903 41310 1655 У., по совок. съ приг., напеч. въ 903 г. № 33381 | 902 45990 1655 У. | 87 70589 172 М. | 98 92596 1655 У. | 85 56594 1655 У. | 95 96308 1655 У. | 84 77831 169 М. | 91 42030 1655 У. | 83 88396 169 М. | 89 42635 169 М. | 82 56245 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.