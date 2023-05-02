Хомке Юзеф Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хомке
- Имя
- Юзеф
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140851. ХОМКѢ, ЮЗЕФЪ ФРАНЦЕВЪ. Мщ. г. Варшавы, 18 л.; — М. С. 28 уч. г. Варшавы 6 Окт. 909, 3 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 4 Нояб. 909.
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