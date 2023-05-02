Кругляк Устин Минов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кругляк
- Имя
- Устин
- Отчество
- Минов
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95441. КРУГЛЯКЪ, УстиНЪ МИНОВЪ, 32 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Кіевск. г., Звенигород. у., в. и с. Козацкаго; — Уманск. О. С., 26 Мая 911, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. М. С. 2 уч. Звенигород. окр. отъ 28 Марта 911 г. (63 М., ар. 2 н.), арест. отд. 2½ г. Исп. 15 Іюня 911. | 904 51034 1 ч. 1655 У. | 901 41098 169 М. | 902 98070 170 М.
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