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Корольчук Михаил Аверьянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корольчук
Имя
Михаил
Отчество
Аверьянов
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
95236. КОРОЛЬЧУКЪ, МИХАИЛЪ Аверьяновъ, 17 л. К. Луцк. у., Рожищск. в., д. Кульчинъ, рд. въ г. Кіевѣ; — М. С. 2 уч. г. Житомира, 30 Нояб. 910, 16 и 169 М., по сов. съ приг. М. С. 1 уч. г. Житомира отъ 23 Нояб. 910 г. (169 М., тюр. 3 м.), тюр. 3 м. Исп. 10 Дек. 910.

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