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Маишев Илья Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маишев
Имя
Илья
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
23 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8488. МАИШЕВ ИЛЬЯ МАКСИМОВИЧ, 24 л., Слободск. у., Сезеневск. в., д. Огневской. Н. С. 3 уч. Слободск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 23 июня 923.

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