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Бодун Ефим Трофимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бодун
Имя
Ефим
Отчество
Трофимов
Дата исполнения приговора
15 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
45326. БОДУНЪ, ЕФИМЪ ТРОФИМОВЪ. Каз. с. Печей, Хороше-Озерск. в., Борзен. у., 30 л.; — З. Н. 2 уч. Чернигов. у., 169 и 171 М., тюр. 6 м. Исп. 15 Мая 905.

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