Бодун Ефим Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бодун
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45326. БОДУНЪ, ЕФИМЪ ТРОФИМОВЪ. Каз. с. Печей, Хороше-Озерск. в., Борзен. у., 30 л.; — З. Н. 2 уч. Чернигов. у., 169 и 171 М., тюр. 6 м. Исп. 15 Мая 905.
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