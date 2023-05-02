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Самохатний Петр Терентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самохатний
Имя
Петр
Отчество
Терентьев
Дата исполнения приговора
18 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
44881. САМОХАТНІЙ ПЕТРЪ ТЕРЕНТЬевъ. К. Звенигород. у., Мокро-Калигорск. в., с. Соболевки, 21 г.; — Уманск. О. С., 148, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 19 Янв. 907 г., арест. отд. 2 г. Исп. 18 Апр. 907.| 904 53736 172 М. | 902 111293 169 М.

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