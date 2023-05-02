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Круглов Николай Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Круглов
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
21 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7099. КРУГЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 27 л., Саратовск. у., Елшанск. в., д. Андреевки. Саратовск. Губсуд. Ст. 114 ч. 1, лиш. св. 11 м. 12 д. и пор. пр. 1 г. Исп. 21 июня 923.

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