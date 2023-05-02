Шумский Антон Флорианович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шумский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Флорианович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 369
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12267. ШУМСКИЙ, АНТОН ФЛОРИАНОВИЧ, 32 л. Гр. Ошминск. у., Сморганск. в., д. Славянской; — Н. С. 2 отд. Выборгск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. от нак. освоб.
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