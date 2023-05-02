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Чиркудинов Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чиркудинов
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
08 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8042. ЧИРКУДИНОВ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 27 л. Гр. Галичск. у., Новоградск. в., д. Пундова; - Н. С. 11 уч. Ветлужск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 8 июля 919.

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