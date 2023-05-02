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Воропаев Василий Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воропаев
Имя
Василий
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
1197. Воропаев Василий Никифорович, 30 л., Борисоглебск. у., Козловск. в. и с. Тамбовск. Н. С. 2 р. Борисоглебск. у. Ст. ст. 16, 180 п. «в», лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 10/ІХ—26. Наст. приг. поглощен приг. Тамбовск. Г. С., вст. в зак. силу 10/ХІІ—26.

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