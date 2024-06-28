Долгоаршинных Габадулла Валиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Долгоаршинных
- Имя
- Габадулла
- Отчество
- Валиев
- Дата исполнения приговора
- 25 ноябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46537. ДОЛГОАРШИННЫХЪ, ГАБАДУЛла Валіевъ. К. Слободск. у., Ярославск. в., д. Иллясовской, 25 л.; — Г. С. г. Слободского, 169 и 6 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 11 Дек., счит. ср. съ 25 Нояб. 904.
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