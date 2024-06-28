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Долгоаршинных Габадулла Валиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Долгоаршинных
Имя
Габадулла
Отчество
Валиев
Дата исполнения приговора
25 ноябрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
46537. ДОЛГОАРШИННЫХЪ, ГАБАДУЛла Валіевъ. К. Слободск. у., Ярославск. в., д. Иллясовской, 25 л.; — Г. С. г. Слободского, 169 и 6 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 11 Дек., счит. ср. съ 25 Нояб. 904.

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