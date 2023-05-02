Романенко Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романенко
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8298. РОМАНЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 35 л., Мглинск. у., Старосельск. в. и с. В. Т. Триб. Зап. окр. Ст. 180 п. «е», лиш св. 1 г. Исп. 28 апр. 923.
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