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Щербаков Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щербаков
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 390
Источник
Скан
Оригинальная запись
13357. ЩЕРБАКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 23 л., 23 л., Малоярославецк. у. Марьинск. в., д. Шумятино. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 180 п. п. «б», «г», 183, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20/Ѵ—24.

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