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Ланге Фридрих Юльевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ланге
Имя
Фридрих
Отчество
Юльевич
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7878. ЛАНГЕ ФРИДРИХ ЮЛЬЕВИЧ, 35 л., Германск. п. Н. С. 1 уч. Печерск. у. Ст. 114, лиш. св. 1 г. Исп. 31 дек. 923.

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