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Контан Магдалина Игнатьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Контан
Имя
Магдалина
Отчество
Игнатьевна
Дата исполнения приговора
24 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
16006. КОНТАН, МАГДАЛИНА ИГНАТЬЕВНА, 45 л. Рд. в Шавельск. у.; — Н. С. 1 р. 4 отд. г. Петрограда. Произв. самог., лиш. св. 4 г. Исп., 24 февр. 920.

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