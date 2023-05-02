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Ахмет Валей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахмет
Имя
Валей
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
1183. Ахмет Валей, 36 л., Белебеевск. к., Бугандинск. в., д. Сариповой Н. С. 15 уч. Тюменск. окр. Ст. ст. 95, 180 п. "в", 189, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 29 нояб. 926.

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