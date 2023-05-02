Чубунов Герасим Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чубунов
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141304. ЧУБУНОВЪ, ГЕРАСИМЪ АНДРЕЕВЪ. К. Тульск. у., Зайцевск. в., с. Новоспасскаго, 27 л.; — З. Н. 1 уч. Тульск. у. 11 Мая 909, 4 п. 170 и 172 М., тюр. 8 м. Исп. 5 Нояб. 909.
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