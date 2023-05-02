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Чубунов Герасим Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чубунов
Имя
Герасим
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
Источник
Скан
Оригинальная запись
141304. ЧУБУНОВЪ, ГЕРАСИМЪ АНДРЕЕВЪ. К. Тульск. у., Зайцевск. в., с. Новоспасскаго, 27 л.; — З. Н. 1 уч. Тульск. у. 11 Мая 909, 4 п. 170 и 172 М., тюр. 8 м. Исп. 5 Нояб. 909.

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