Филатов Николай Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филатов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 368
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12619. ФИЛАТОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 35 л., Курск. г., б. Тимск. у., Никольск в., д. Коровино. Московск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 76, 105, 116, 143, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20/ІѴ—24.
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