Колчков Яков Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колчков
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15938. КОЛЧКОВ, ЯКОВ ИВАНОВИЧ, 18 л. Гр. Епифанск. у., Бобриковск. в., д. Пучки; — Н. С. Мясинцк. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 13 д. пр. з. Исп. 28 июня 920. | 919 3323 Кража.
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