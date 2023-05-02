Барабкин Николай Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барабкин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 380. Барабкин Николай Федорович, 29 л., Новгородск. у., Апраксинск. в., д. Апраксин-Бор. Н. С. 4 уч. Новгородск. у. Ст. 180. п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 22/ѴІ—26.
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