Прохоренко Корней Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прохоренко
- Имя
- Корней
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8005. ПРОХОРЕНКО КОРНЕЙ КУЗЬМИЧ, 31 г., Медынск. у., Адуевск. в., хут. Пашино. Н. С. 1 уч. Медынск. у. Ст. 140-а, лиш. св. 2 г. Исп. 20 сент.923.
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