Прохоренко Корней Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоренко Корней Кузьмич

Прохоренко Корней Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прохоренко
Имя
Корней
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
8005. ПРОХОРЕНКО КОРНЕЙ КУЗЬМИЧ, 31 г., Медынск. у., Адуевск. в., хут. Пашино. Н. С. 1 уч. Медынск. у. Ст. 140-а, лиш. св. 2 г. Исп. 20 сент.923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.