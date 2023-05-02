Черепанов Иннокентий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерепанов Иннокентий Васильевич

Черепанов Иннокентий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черепанов
Имя
Иннокентий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
7973. ЧЕРЕПАНОВ, ИННОКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 32 л., Гр. Тотемск. у., Биряковск. в., с. Арганова,; Н. С. 8 р-на Тотемск. у., Кража, лиш. св. 1 г. условно.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.