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Федюков Андрей Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федюков
Имя
Андрей
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
23 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 367
Источник
Скан
Оригинальная запись
12575. ФЕДЮКОВ АНДРЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 22 л., Керенск. у., д. Коротаевки. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш св. 1 г. 22 д. П. В. З. С. 23/Ѵ—24.

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