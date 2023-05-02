Блинов Зотей Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блинов
- Имя
- Зотей
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130077. БЛИНОВЪ, ЗОТѢЙ АФАНАСЬевъ. К. Бійск. у., Уймонск. Инородн. упр., д. Верхъ-Уймонской, 20 л.; — Томск. О. С., 134, 135, 140, 148, 160 и 1 ч. 1465 У., тюр. 4 м. Исп. 24 Сент. 909.
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