Гуськов Николай Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гуськов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3652. ГУСЬКОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ, 19 л., Хвалынск. у., в., с. Широкого-Буерака. Саратовск. Губсуд. Ст. 109, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 14 июня 923.
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