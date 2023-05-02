Дорохин Иван Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дорохин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4066. ДОРОХИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 16 л., Новосильск. у., с. Верховье. В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр. Ст. 180а, лиш. св. 3 г. Исп. 24 сент. 923.
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