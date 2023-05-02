Радостев Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Радостев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8098. РАДОСТЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 22 л., Усольск. у., Кудымкорск. в., д. Боткина. Н. С. 7 уч. Усольск. у. Ст. 149, лиш. св. 3 г. Исп. 12 сент. 923.
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