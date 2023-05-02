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Чеботарев Сергей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чеботарев
Имя
Сергей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 343
Источник
Скан
Оригинальная запись
11880. ЧЕБОТАРЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, 36 л., Воронежск. у., Гремячинск. в. и с. В. Т. Московск. окр. Ст. 1 ч. 114, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 6/ІХ—26.

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