Брюзов Семен Борисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брюзов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Борисов
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45440. БРЮЗОВЪ, СЕМЕНЪ БОРИСОВЪ. К. Вышневолоцк. у., Макаровск. в., д. Власова, 38 л.; — Вышневолоцк. Г. С., 172 М. (участ.), тюр. 2 м. Исп. 17 Іюня 905.
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