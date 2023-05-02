Розенберг Христиан Христианович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Розенберг
- Имя
- Христиан
- Отчество
- Христианович
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8291. РОЗЕНБЕРГ ХРИСТИАН ХРИСТИАНОВИЧ, 16 л., г. Ставрополя. Ставропольск. Губсуд . Ст. ст. 91 ч. 2, 185, лиш. св 1г. 10 м. 9 д. Исп. 19 окт. 923.
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