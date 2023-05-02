Феймон Егор Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Феймон
- Имя
- Егор
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 646
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18143. ФЕЙМОНЪ, ЕГОРЪ (ЮРІЙ) Игнатьевъ (онъ же Фейла). Лиш. ос. пр. изъ к. Тельшев. у., Бернатовск. в., 28 л., рд. т. же у., Ольсядск. в., въ м. Леплавкахъ; — Ковен. О. С., 134, 135 и 556 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 8614, каторж. раб. 5 л. Исп. 11 Іюля 908. | 900 110926 1655 У. | 96 26456 170 М. | 96 72227 309 У. | 94 82100 169 М.
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