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Феймон Егор Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Феймон
Имя
Егор
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
11 июль 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 646
Источник
Скан
Оригинальная запись
18143. ФЕЙМОНЪ, ЕГОРЪ (ЮРІЙ) Игнатьевъ (онъ же Фейла). Лиш. ос. пр. изъ к. Тельшев. у., Бернатовск. в., 28 л., рд. т. же у., Ольсядск. в., въ м. Леплавкахъ; — Ковен. О. С., 134, 135 и 556 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 8614, каторж. раб. 5 л. Исп. 11 Іюля 908. | 900 110926 1655 У. | 96 26456 170 М. | 96 72227 309 У. | 94 82100 169 М.

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