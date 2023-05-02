Дубов Василий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубов Василий Федоров

Дубов Василий Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дубов
Имя
Василий
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
02 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
46590. ДУБОВЪ, ВАСИЛІЙ ФЕДОРОВЪ. К. Курган. у., в. и с. Макушина, 31 г.; — Омск. С. П., 4 п. 134, 135, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 2 Апр. 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close