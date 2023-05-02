Игнаткина Федосья Петровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Игнаткина
- Имя
- Федосья
- Отчество
- Петровна
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5252. ИГНАТКИНА ФЕДОСЬЯ ПЕТРОВНА, 57 л., Крапивенск. у., Переволокск. в., д. Юрьево. Н. С. 2 уч. Крапивенск. у. Ст. 140, пр. р. 3 м. и пор. пр. 1½ г. Исп. 24 мая 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.