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Игнаткина Федосья Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Игнаткина
Имя
Федосья
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
24 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5252. ИГНАТКИНА ФЕДОСЬЯ ПЕТРОВНА, 57 л., Крапивенск. у., Переволокск. в., д. Юрьево. Н. С. 2 уч. Крапивенск. у. Ст. 140, пр. р. 3 м. и пор. пр. 1½ г. Исп. 24 мая 923.

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