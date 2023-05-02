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Юдин Иван Захарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юдин
Имя
Иван
Отчество
Захарович
Дата исполнения приговора
10 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 391
Источник
Скан
Оригинальная запись
13404. ЮДИН ИВАН ЗАХАРОВИЧ, 22 л., Тарск. у., Кольцовск. в., д. Успенки. В. Т. Приморск. р. Ст. ст. 180 п. «е», 3 ч. 208, лиш св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 10/Ⅰ—24.

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