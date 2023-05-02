Юдин Иван Захарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юдин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Захарович
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 391
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13404. ЮДИН ИВАН ЗАХАРОВИЧ, 22 л., Тарск. у., Кольцовск. в., д. Успенки. В. Т. Приморск. р. Ст. ст. 180 п. «е», 3 ч. 208, лиш св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 10/Ⅰ—24.
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