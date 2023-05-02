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Юхтин Николай Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юхтин
Имя
Николай
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
8452. ЮХТИН, НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ, 42 л. Гр. Ростовск. у., Приимковск. в., д. Полежаева; - Н. С. 2 р-на Ростовск. у. Взяточнич., лиш. св. 3 г., по амнист. 6 Всер. С'езд. Сов. от нак. освоб.

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