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Воронов Николай Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воронов
Имя
Николай
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
29 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
45882. ВОРОНОВЪ, НИКОЛАЙ МИХАЙловъ. К. Богородск. у., ОсЬевск. в., д. Карнусъ, 27 л.; — Владимір. О. С., 134, 135 и 1465 У., тюр. 4 м. Исп. 29 Мая 905.

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