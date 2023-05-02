Колачева Пелагея Пименовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колачева
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Пименовна
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6220. КОЛАЧЕВА ПЕЛАГЕЯ ПИМЕНОВНА, 54 л., Лебедянск. у., Шовск. в., д. Сурки, Н. С. 3 уч. Лебедянск. у., Ст. 140, лиш. св. 3 г., Исп. 13 сент. 923.
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