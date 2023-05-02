Шубин Сергей Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шубин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 368
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12230. ШУБИН, СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 43 л. Гр. Котельническ. у., Рязановск. в., д. Бденовешина; — Н. С. 11 уч. Котельническ. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. с зач. 5 м. и 10 д. пр. з., остальн. 6 м. и 20 д. зам. пр. р. Исп. 2 июля 920.
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