Старченко Василий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Старченко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 617
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17332. СТАРЧЕНКО, ВАСИЛІЙ ПЕТРОВЪ. Сс.-каторж., 30 л., рд. въ Троицк общ., Грайворон. у.;— Иркутск. О. С., 149, 443, 449, 467 У. о сс. и 977 У., одиночн. заключ. на 20 дн., съ продолж. срока каторж. раб. на 4 г. Исп. 19 Нояб. 908. | 26 Окт. 904 г., времен. Военн. С. г. Орла (каторж. раб. 4 г.).
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