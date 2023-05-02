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Климов Владимир Евгеньевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Климов
Имя
Владимир
Отчество
Евгеньевич
Дата исполнения приговора
13 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
15783. КЛИМОВ, ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, 32 л. Гр. Свияжск. у., Ширданск. в., д. Собакиной; — Р. Т. г. Уфы. Хищение, пр. р. 5 л., по амн. нак. сокр. до 1 г., с зач. 5½ м. пр. з. Исп. 13 марта 920.

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