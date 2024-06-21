Ромашкин Семен Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ромашкин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86872. РОМАШКИНЪ, СЕМЕНЪ НИКОлаевъ, 53 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Верейск. у., Ташировск. в., с. Крюкова; — Москов. Ст. М. С. Якиманск. уч., 25 Іюня 911, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 25 Іюня 911. | 99 103005 2 ч. 1655 У. | 89 53953 1655 У. | 96 97436 1655 У. | 86 57759 169 М. | 93 107232 1655 У. | 81 34114 169 М.
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