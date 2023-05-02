Киреев Агафон Аггеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киреев
- Имя
- Агафон
- Отчество
- Аггеевич
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5877. КИРЕЕВ АГАФОН АГГЕЕВИЧ, 26 л., Верхнеудинск. у., Хокхлойск. в. и с., Прибайкальск. Губсуд., Ст. ст. 76 ч. 1 и 184 ч. 2, лиш. св. 4 г. 11 м. 15 д. и пор. пр. 4 г., Исп. 3 окт. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.