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Лихарев Илья Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лихарев
Имя
Илья
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
25987. ЛИХАРЕВ, ИЛЬЯ ЕГОРОВИЧ, 56 л. Гр. Усольск. у., Щекинск. в., д. Мал.-Липовой; — Р. Т. г. Перми. Взяточнич., лиш. св. 5 л., по амн. от нак. освоб.

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