Гурак Иван Авксентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гурак
- Имя
- Иван
- Отчество
- Авксентьев
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46352. ГУРАКЪ, ИВАНЪ АВКСЕНТЬЕВЪ (Александровъ). К. Грубешов. у., гм. Мирче, с. Мадрынь, 42 л.; — С. М. С. 2 окр. Люблинск. г. (въ 3 р.), 169 и 170 М., тюр. 8 м. Исп. 28 Мая 905. | 904 12920 172 М. | 98 6137 170 М.
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