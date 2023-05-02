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Шульц Елена Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шульц
Имя
Елена
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
05 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
8352. ШУЛЬЦ, ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, 19 л. Гр. г. Новгорода; - Н. С. Никольск. уч. г. Москвы. Кража, прин. раб. 1 г. Исп. 5 авг. 919.

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