Бацуев Иван Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бацуев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 460. Бацуев Иван Никитич, 46 л., Семипалатинск. г., Усть-Каменогорск. у., Тарханск. в., с. Защиты. Семипалатинск. Г. С. Ст. 2 ч. 76, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 10/ХІ—26.
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