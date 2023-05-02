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Красильников Петр Лукьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красильников
Имя
Петр
Отчество
Лукьянович
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
25394. КРАСИЛЬНИКОВ, ПЕТР ЛУКЬЯНОВИЧ, 37 л. Гр. Вышневолоцк. у., Кузьминск. в.; — Р. В. Т. Балтийско-Мариинск. обл. Должн. прест., лиш. св. 5 л. Исп. 9 сент. 920.

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